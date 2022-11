Si presentano ai nastri di partenza in una giornata dal clima fuori stagione circa 120 Atleti che si danno battaglia sin dalle prime battute su un percorso molto tecnico e muscolare di 10km.

A tale evento organizzato magistralmente dalla Jure Sport non poteva non essere presente la Ciró Krimisa Runners con i suoi atleti Vozzo Vincenzo che questa volta sale sul gradino più alto 1° M40 in 40’31”, Frustaglia Francesco primo podio in assoluto per lui 3° M55 in 46″08″, ma da sottolinerare ed elogiare la grandissima prestazione di Riillo Domenico che ferma le lancette dell’ orologio in 40’30” sfiorando il podio nella categoria più forte e agguerrita in assoluto la M35 , chiude il quartetto Vallone Carmine che nonostante reduce da un infortunio termina con un tempo di assoluto rispetto 45’18”.

Il Vincitore di questa edizione é stato Altomare Luigi Cosenza K42 che taglia il traguardo in 32’47, seguito da Semmah Ahmed A.s.d Corricastrovillari in 33’43”, terzo Curia Francesco Pol. Magna Grecia in 34’16”.

Per le donne trionfa la solita Paone Francesca A.s.d Corricastrovillari in 40’36, seque Sestito Morena Run For Catanzaro in 44′ 33″, terza Bartoletti Maria Cosenza K42 in 47′ 25″.







