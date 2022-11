Domenica 13 Novembre 2022, presso il Grand Hotel Balestrieri, in Torre Melissa, il Lions Club Cirò Krimisa, con la Visita Ufficiale del Governatore del Distretto 108ya, Franco Scarpino, accompagnato dallo staff distrettuale composto da Gaetano De Salvo – segretario, Maria Bitonte – cerimoniere e Michele Montagnese – tesoriere, ha celebrato la sua trentesima Charter. Una giornata di vero lionismo, per la sua atmosfera di cordialità e amicizia, per progettualità e iniziative illuminate.

Tra le numerose autorità lionistiche presenti il presidente di circoscrizione Giorgio De Filippis, il primo vice governatore Pasquale Bruscino, il secondo vice governatore Tommaso Di Napoli, i presidenti di diversi club della X Circoscrizione e numerosi officer distrettuali, circoscrizionali e di club.

Presenti in qualità di past presidenti di club il dott. Angelo Ferrari, il dott. Massimo Scaramuzzino, la prof.ssa Iolanda Alì e il dott. Antonello Scarpelli e come associazioni del territorio la presidente AIDO, Marisa De Vincenzo, il past president Kiwanis, Antonio Amodeo, accompagnato dal segretatio Francesco Lionetti, la presidente di Donne del Vino, Vincenza Alessio Librandi, in rappresentanza dell’associazione Frammenti Giulia Pugliese, anche cerimoniere di club, il. Vice presidente ANCE di Crotone, Giuseppe Sammarco e per le Cantine Ippolito, il presidente Vincenzo Ippolito.

La cerimonia è iniziata in maniera inusuale, con l’interpretazione di alcune famose arie d’opera, magistralmente interpretate dalla bravissima soprano Filomena Cannatelli, accompagnata al piano dalla musicista Anita Murano, che hanno regalato ai presenti momenti carichi di emozione. Gli inni, accompagnati dalla sfilata delle bandiere portate dalle giovani Leo Maria, Carmen ed Elisabetta in compagnia dei CUB, i piccolo componenti del club Cuccioli, hanno aperto la cerimonia seguita dal saluto delle autorità civili intervenute: il Senatore della Repubblica Ernesto Rapani, il Consigliere della Regione Calabria, l’Onorevole Francesco Afflitto, il Sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia di Crotone, dott. Sergio Ferrari, il Sindaco di Cirò, dott. Mario Sculco e il Sindaco di Melissa, dott. Raffaele Falbo. La nascita del nuovo club dei Cuccioli, il primo nel Distretto 108ya, ha costituito il momento più colorato ed emozionante della giornata: i piccoli soci fondatori sono otto splendidi bambini, dai due agli otto anni: Domenico, Gabriele, Luca, Vincenzo, Claudia, Lucrezia, Maria Elisa e Maria Laura. I cuccioli Leo, hanno ricevuto dal Governatore il certificato di associazione, lo spillino, un leoncino di peluche e tante foto ed applausi da parte degli invitati. La grande famiglia Lions si è arricchita con l’ammissione di due nuove socie, la dirigente scolastica, in pensione, prof.ssa Maria Caligiuri e la imprenditrice, signora Jessica Fontana. In occasione del trentennale, tutti i soci presenti nel club hanno ratificato la nuova Charter, firmata dal Governatore, che fissa la denominazione del Lions club Cirò Krimisa. Tra i soci firmatari due di essi hanno firmato anche la prima Charter costitutiva, del 27 maggio 1993: Sante Guzzo e Mario Patanisi.

Espletate le procedure in programma, la presidente del club, Filomena Zungri, dopo aver salutato i presenti e ringraziato i soci del club per la collaborazione e per la ricca attività trentennale, ha assicurato che il club continuerà ad operare lungo una linea costruttiva tra passato e futuro, continuando nell’intento che da sempre persegue, di promuovere il Servizio, all’insegna della partecipazione, finalizzata ad accrescere il bene comune, anche attraverso gesti modesti, però utili alla comunità e rafforzando il legame e la sinergia con le Istituzioni, le scuole, tutte le agenzie educative, le associazioni, perché, lavorando in armonia e amicizia si possa contribuire a migliorare la qualità della vita del maggior numero di persone, e ad incidere in modo positivo e propositivo sulla nostra realtà, sviluppando i service di cui necessita il nostro territorio. Illustrando il programma svolto, i service portati a termine, tra i quali “Una notte al Museo”, che fu un service molto partecipato e di grande spessore culturale e quelli in itinere, tra i quali la riapertura della Biblioteca Comunale, Angolo Lions con il “Libro sospeso”, che continuerà nelle scuole, la presidente ha ribadito la ferma volontà di dare ampio spazio alla divulgazione culturale, ai service futuri, quali il progetto Martina, e il 27 novembre prossimo, lo Screening del Diabete e della vista con la raccolta degli occhiali usati. Si entrerà nelle scuole con Un Poster per la Pace, che mai come in questo momento risulta essere fondamentale per l’input alla riflessione. Durante la cerimonia i giovani soci Leo, hanno sfilato infatti, con una coccarda tricolore abbinata ai colori dell’Ucraina, dilaniata dalla guerra, ripudiata anche con un semplice gesto. Dopo i saluti del secondo vice governatore Tommaso Di Napoli legato a Cirò ed alla presidente da un rapporto di amicizia di lunga data, il quale ha concluso indicando in Cirò un luogo dell’anima, è seguito l’intervento del primo vice governatore Pasquale Bruscino, che ha ribadito la priorità di educare al sentimento, ricordando che il Lions club Cirò Krimisa è sempre stato lì dove c’è bisogno, per prevenire il bisogno stesso, come auspica il cambiamento del nuovo lionismo. Ha concluso l’evento il Governatore Franco Scarpino ringraziando la presidente e tutti i soci del club per l’elegante giornata lionistica, ricca di contenuti e di valori. Dopo aver ribadito che il nuovo Lionismo deve lavorare in squadra con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione, non solo locale, ma anche ministeriale, ha affermato che oggi il Lionismo attraversa un periodo di grande cambiamento, è passato da un lionismo di sussidiarietà e di solidarietà a un lionismo più dinamico e più costruttivo. La presenza dei Lions sul Territorio è una vera forza, è democrazia. In collaborazione, attraverso progettazioni adeguate, secondo la Legge 117 del 2017, che prevede la cooperazione delle Amministrazioni con le Associazioni, si possono raggiungere e soddisfare tanti bisogni delle comunità in cui operiamo.

Immancabili i complimenti per la costituzione del Club dei Cuccioli, il primo nel Distretto 108 YA, segno di speranza e di nuove possibilità per il futuro.

La giornata si è conclusa con un momento di convivialità e di amicizia in cui si ringrazia il Grand Hotel Balestrieri, per la magnifica accoglienza e l’ottima cucina.







In occasione del trentennale sono stati presentati un nuovo gagliardetto ed un opuscolo che ha raccolto alcune tra le innumerevoli attività che il club ha realizzato in trent’anni, includendo uno sguardo sul nostro territorio e sul nostro grande patrimonio storico ed enogastronomico. Naturalmente la presidente ha ringraziato calorosamente gli autori dei testi inseriti nell’opuscolo per il loro prezioso contributo ed il loro impegno e tutti gli sponsor che, con il loro supporto, hanno reso possibile la realizzazione e la pubblicazione di questi frammenti di storia lionistica. We Serve.

Mariolina De Franco