La Poseidon Crotone sbanca anche il campo di della Saracena Cassiopea Sisa di Brolo (Messina) conquistando 3 punti fondamentali a consolidare il primato in classifica, condiviso con Sensation Profumerie E Traina Srl Cl, al termine di una gara perfetta.

La partita è stata preparata al meglio dalle Sirene con lo studio della formazione avversaria, da parte del Mister Asteriti e del suo staff tecnico che sulla carta presentava alcune giocatrici di spessore che ha dato indicazioni precise a Cesario e compagne, per affrontarla al meglio. La partenza è andata oltre le più rosee aspettative con le nostre ragazze che aprono il primo set con un parziale di 8-1 che mostrano la forza e la concentrazione della squadra. Gernone (mvp) in regia ha mostrato le sue eccellenti qualità tecniche e tattiche, con un gioco spettacolare, permettendo un facile gioco alle sue compagne in attacco. La formazione di casa non riesce in nessun modo a contrastare il gioco delle ragazze di Mister Asteriti che si aggiudicano il set con il punteggio di 25/17.

Al cambio campo il Crotone conferma il sestetto cambiando solo l’ordine di rotazione, la musica però restava invariata, Greco mette a terra palloni pesanti (11 alla fine con un ottimo 66% di positività) Cosentino a muro e Cesario in attacco piazzavano i colpi di classe che spaccano i set, con ottime giocate da parte della la coppia Misceo – Biscardi che segnano insieme 35 punti decisivi per la vittoria del set (25/15) e dell’incontro.

Con il doppio vantaggio, si assiste ad una prova d’orgoglio della formazione di casa che si porta sul 4/1, che viene subito bloccato da Mister Asteriti, che chiama un time out, che richiede l’attenzione delle sue ragazze. Le Sirene agguantano il 4-4 e allungano la loro serie di giocate positive che le conduce alla vittoria del terzo set 25/18 finale, grazie questa volta alle difese spettacolari di Maggipinto. Mostrando che la forza di questa squadra parte dall’ottima fase di difesa.

Mister Asteriti: 3/0 e 3 punti per noi fondamentali, in trasferta non è mai facile vincere e giocare bene oggi lo abbiamo fatto. Da martedì faremo attenzione alla prossima avversaria.







