13 Novembre 2022

Under 17, Messina-Crotone 0-1

MESSINA: Spartà, Paratore, Locantro, Conti, Muscarà, Mazzola, Palmieri (23’st Santoro), Ballariano (28’st Costa), Del Giudice (16’st Centorrino), Schillaci, Ambriano. A disp.: Branca, Laganà, Majolino, Pecora, Cali, Restuccia. All. Mangano

CROTONE: Martino, De Marco (48’st Catania), Le Pera, Galardo, Milano, De Gennaro, Russo, Cacia, Ambrogio, Greco (1’st Lo Iacono), Tropea. A disp.: Secreti, Mancina, Varrese, Terranova, Marrone, Lorenzano. All. Corrado

ARBITRO: Losurdo di Messina

MARCATORI: 40’pt Russo

AMMONITI: Paratore (M), Conti (M), Milano (C), Lo Iacono (C)

Under 16, Crotone-Fermana 3-2

CROTONE: Foresta, Piperis, Basso, Maiolo, Pagano, Mallia, Romeo, Mirarchi, Buonaccorsi, Terrasi, Fratto. A disp.: Bara, Parise, Sulla, Loria, Battigaglia, Pileggi, laquinta, Carrozza, Grosso. All. Laratta

FERMANA: Bartiromo, Lattanzi (36’st Gabrielli), Alidori (6’pt Panzavuota), Terramorcia, Catalano, Toscano, P. Torricini, D. Torricini, Pompili Pagliari (9’st Tamburrelli), Capasso, Repupilli. A disp.: Bshaj, Germani, Msikine, Mancini. All. Ganci

ARBITRO: Talarico di Catanzaro

MARCATORI: 2’pt Buonaccorsi (C), 4’pt Romeo (C), 9’pt Fratto (C), 25’pt e 35’st P. Torricini (F)

AMMONITI: Panzavuota (F)







Under 15, Messina-Crotone 3-1 (nella foto)

MESSINA: Maniscalco (17’st Foresta), Leone (40’st Chiofalo), Marino (35’st A. Paratore), Greco (17’st Iannello), Titoli, Genovese, Riina (29’st Sofia), G. Paratore (17’st Chillemi), Randisi (29’st Gumina), Alessi, Maugeri. A disp.: Bona, Recupero. A disp.: Parisi

CROTONE: Vrenna, Sinopoli (39’st Andreacchio), Conidi (1’st Bianchi, 29’st Gerace), Elia, Lopez (1’st Graziadio), Trovato, Napoli, Sorce, Burdo (24’st Flecca), Vona (1’st Mastriani), Crugliano (39’st Russelli). A disp.: Aiello, Spina. All. Marsala

MARCATORI: 34’pt Riina (M), 6’st Greco (M), 10’st Crugliano (C), 43’st Alessi (M)