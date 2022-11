La Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto un crotonese di 44 anni, in esecuzione di una ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto indagato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Dalle indagini, avviate a seguito della denuncia della compagna e dei vari interventi effettuati dagli operatori del locale U.P.G.S.P. negli ultimi mesi presso l’abitazione, è emerso che l’uomo, in svariate occasioni, aveva minacciato e offeso la compagna, la madre e la figlia della compagna, utilizzando in alcuni casi anche dei coltelli che lo stesso deteneva in casa.







ADVERTISEMENT

In almeno tre episodi erano intervenute anche le forze dell’ordine, allontanando l’uomo dall’abitazione familiare e, in una circostanza, lo stesso aveva anche opposto resistenza nei confronti degli operatori.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.