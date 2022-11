Battute iniziali di studio fino al minuto n° 6 quando Ceravolo ruba palla si invola sulla sinistra salta l’uomo e calcia forte in porta, nulla può l’estremo difensore ospite se non raccogliere la palla in fondo alla rete, la gioia del vantaggio dura poco, infatti, un minuto più tardi su schema d’angolo a liberare Bisignano la Sinco trova il pari. Il Real Krimisa non ci sta e si ributta in avanti per trovare la rete, infatti pochi minuti più tardi scambio veloce Malena-Mummolo -Ceravolo di prima sul secondo palo ma Malena manca il tapin vincente di pochi centimetri. Il nuovo vantaggio Cirotano arriva al 14° quando il Sinco Bisignano per provare a riprendere il pallino del gioco gioca con il portiere di movimento, ne approfitta Mummolo che ruba palla e segna da centrocampo con porta sguarnita. Ancora Mummolo un minuto più tardi se ne va largo calcia forte ma il tiro va di poco fuori. Al 22° si rende pericoloso il Bisignano con Guido che salta Bastone ed a tu per tu con gentile calcia fuori. Finale di tempo di marca cirotana con Ceravolo che lancia lungolinea Filippelli , il quale da posizione defilata calcia di poco a lato. Finisce cosi il primo tempo con il Real Krimisa in vantaggio 2 a 1. Il secondo tempo inizia subito ad alti ritmi, infatti nel primo minuto di gioco c’è una prima occasione per il Real krimisa che va vicino alla rete con una azione veloce di Mummolo e Malena, sulla ripartenza invece è la Sinco Bisignano che trova il pareggio con Guido che se ne va sulla sinistra e punisce l’incolpevole Gentile, il secondo tempo vede la Sinco Bisignano il avanti ed i ragazzi di mister Surace che rifiatano le occasioni fioccano da entrambe le parti ma, i portieri riescono a mantenere il risultato inalterato fino al 18° quando Guido serve centrale Bisignano che segna la rete del vantaggio ospite, il real krimisa alza il baricentro per trovare il pari, al 26° occasione d’oro per Ceravolo su tiro libero, posiziona la palla sul dischetto, la conclusione finisce di poco a lato, il pari comunque non si fa aspettare molto, al trentesimo Ceravolo serve centralmente Mummolo che di prima gira nell’angolino basso la palla del definitivo 3.3. Pareggio come detto sostanzialmente giusto tra due squadre che hanno giocato a viso aperto, e se il Bisignano può tranquillamente ambire al salto di categoria il Real Krimisa ha dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque e di poter puntare alla salvezza. Ora i ragazzi di mister Surace, subentrato al dimissionario Le Rose Francesco, saranno attesi da due trasferte che diranno molto sul prosieguo del campionato, la prima, sabato 19 novembre nel palazzetto di casale del manco contro il Morelli e sabato 26 Novembre a Guardia Piemontese.







