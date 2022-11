ADVERTISEMENT

L’incontro di presentazione ufficiale è stata anche occasione per discutere insieme di possibili attività congiunte e della necessità di stabilire proficui canali di collaborazione fra Istituzioni Pubbliche ed Enti del Terzo settore.

La dott.ssa Scigliano ha proposto l’attivazione in tempi brevi di tavoli di confronto su specifiche tematiche di interesse generale e ha inoltre sottolineato l’impegno e la volontà di coinvolgere le associazioni di tutto il territorio della provincia delle aree interne.

Il Presidente della Provincia ha espresso tutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto dagli enti no profit e ha ribadito la sua disponibilità a collaborare e a co- programmare insieme interventi a favore delle comunità.