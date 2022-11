Share on Twitter

Gara a senso unico quella di domenica 13 Novembre, infatti, la squadra ospite, solo nel primo set ha cercato di mettere in difficoltà le ragazze di casa, ma, perso il primo set non è più riuscita ad impensierire le cirotane.

Due i cambi nella formazione iniziale rispetto all’ultima partita in casa, Marinello nel ruolo di opposto e Aromolo torna in regia mentre, nel corso della gara si sono avvicendate tutte le ragazze della rosa intorno all’ossatura della squadra composta da Malena, Carluccio e Stasi.

Mister Stara a fine partita era molto soddisfatto della prestazione delle sue ragazze e della disponibilità e professionalità delle stesse che in queste prime partite si sono mostrate sempre pronte e sul pezzo, nonostante i continui cambi di formazione. Sicuramente un vantaggio poter contare su atlete sempre disponibili e pronte al sacrificio per il bene della squadra.







Grande soddisfazione per il Presidente Dima che complimentandosi con la squadra ha chiesto loro di provare a vincere anche il prossimo incontro esterno, domenica 20 contro l’ Olimpia Bagnara.

Queste le sue parole: “ci tengo a ringraziare questo fantastico gruppo che con tanti sacrifici sta onorando al meglio la nostra società e la nostra Città. Con questa vittoria siamo vicini alla quota salvezza, centrando così il primo obiettivo stagionale, ma, l’attuale classifica ci impone di alzare l’asticella e di sognare qualcosa di più grande. La grande professionalità, l’organizzazione, la definizione di obiettivi concreti, da parte del nostro staff tecnico e dirigenziale e la passione delle ragazze ci stanno regalando delle belle soddisfazioni, tutte cose non scontate per una nuova società di pallavolo che, al suo secondo anno di attività sta dimostrando tutte le sue potenzialità, ben figurando in questo campionato Regionale.”