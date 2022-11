Presenti anche S.E. il Prefetto dott.ssa Maria Carolina Ippolito, il Questore dott. Marco Giambra, il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, il commissario dell’ASP dott. Domenico Sperlì e le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Nursing Up dei lavoratori dell’Azienda sanitaria crotonese.



Un incontro frutto dell’interlocuzione avviata dal Presidente Ferrari nell’immediatezza dello stato di agitazione proclamato dal comparto sanitario crotonese e che ha trovato l’attenzione e l’immediata disponibilità del Governatore della Calabria.



La presenza del Governatore quest’oggi conferma che Crotone ed il suo territorio in questo momento possono contare sulla sensibilità del governo regionale.



Un incontro, lungo e partecipato nel corso del quale i rappresentanti sindacali hanno avuto tempo e modo di porre ogni questione sul tavolo.

Al termine il Presidente Occhiuto pur riconoscendo le innegabili difficoltà e carenze che gli operatori sanitari crotonesi devono affrontare, ha sottolineato e ribadito che il comparto soffre sull’intero territorio regionale, si pagano anni di politiche sorde ai reali bisogni delle comunità.



“L’intensità dei problemi qui è sicuramente maggiore, un deficit stratificato, per Crotone occorre un impegno più forte e cospicuo, ed il confronto di questa mattina sicuramente è stato utile per attenzionare tutte le problematiche presenti. La carenza di personale costituisce senz’altro un ulteriore grosso problema, alla quale dobbiamo far fronte invogliando il personale medico e infermieristico a venire a lavorare nei nostri ospedali, a venire a prestare la propria professionalità nell’ospedale di Crotone e possiamo riuscirci solo garantendo retribuzioni competitive e ambienti di lavoro idonei e sicuri”.



Soddisfazione per l’incontro ha espresso il Presidente Ferrari: “la presenza del Governatore rappresenta oggi un momento davvero importante per Crotone e per l’intera provincia, da non sottovalutare ed anzi mettere a profitto.

Dobbiamo essere in grado, come fatto quest’oggi di dialogare, di farci ascoltare e di assolvere alla nostra funzione di collante tra le nostre comunità ed il Governo regionale.

Oggi nuovi impegni sono stati assunti, non promesse, non vane illusioni, ma percorsi da intraprendere insieme con serietà e responsabilità”.



Il Presidente Occhiuto ha inteso concludere la sua visita nella città di Crotone presso l’Ospedale San Giovanni di Dio, così come sollecitato all’inizio dell’incontro dalle rappresentanze sindacali.







ADVERTISEMENT