Come preannunciato, nella mattinata del 11 novembre, il Kiwanis Club Cirò Marina “Apollo Aleo” , aderendo al progetto nazionale del Kiwanis Italia San Marino ” ONE day ONE tree ONE coin “, coinvolgendo l’istituto comprensivo “Filottete” di Cirò Marina, ha piantumato l’alberello di ulivo, cerimonia durante la quale, Il Presidente Nicodemo Mingrone, ha spiegato agli studenti la finalità del progetto, che nella sua azione propositiva, simboleggia la necessita della cura e amore per le piante, come altrettanto importante e indispensabile, la cura e l’amore per l’infanzia, gli adolescenti, i giovani che vanno aiutati e supportati nella loro crescita.







