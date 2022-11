Il Circolo LaAV di Cirò Marina ha avviato il suo nuovo anno di impegni e percorso con la lettura e le musiche di Mogol, cantate dal sempre presente nella mente di molti, di Lucio Battisti. Nella Biblioteca Comunale della città, davanti un numeroso pubblico, le canzoni di Mogol hanno sprigionano nei presenti, grandi emozioni per la poesia, “la delicatezza, l’intensità dei significati” che hanno fatto riemergere in tutti dolci momenti e riflessioni intime, riportandoli per pochi minuti nel proprio mondo dei ricordi legati ai tanti brani di questi due grandi della musica italiana. “Mogol è poesia..Mogol è storia..Mogol e letteratura che si fa canzone”, questo si legge nella locandina diffusa presentando l’iniziativa organizzata dai soci della LaAV. E in effetti, dopo la breve presentazione a cura dell’assessore alla Cultura, Virginia Marasco, è stato un susseguirsi di letture introdotte dal coordinatore del circolo, Salvatore Papaianni, che ha di volta in volta presentato alcuni dei brani più significativi, letti dalle socie e introdotti dal brano musicale che hanno sin da subito creato un’atmosfera emozionante e viva, perché, crediamo che sia difficile che qualcuno possa capire veramente quello che proviamo e quello che ci passa nella testa. Siamo, come molte canzoni lette hanno detto, “soli di fronte alle nostre emozioni”. “Un incontro” con le parole e musiche di Battisti e Mogol che fa capire quanto sia difficile che qualcuno possa capire il tumulto che ci portiamo dentro, o comprenda veramente quello che proviamo e quello che ci passa per la testa. Come recita uno dei brani, “Emozioni”, che ci racconta come siamo da soli di fronte alla nostra interiorità, soli a dover combattere quella che forse è la battaglia più grande: quella con noi stessi, con i nostri dolori ma, nessuno li sente “perché quando cade la tristezza in fondo la cuore come la neve non fa rumore”. Una serata molto piacevole e accattivante, conclusa, come da tradizione, con tè e biscotti.







