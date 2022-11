VITERBESE: Fumagalli; Riggio, Ricci, Monteagudo; Nesta (25’st Rodio), Andreis, Megelaitis, Giglio (31’st Simonelli), Spolverini (14’st Pavlev); Volpicelli (25’st D’Uffizi), Marotta (25’st Polidori). A disp. : Bisogno, Di Cairano, Marenco, Manarelli, Vespa, Semenzato, Mbaye, Aromatario, Cats. All. Pesoli









ADVERTISEMENT

CROTONE: Dini; Mogos (26’pt Calapai), Golemic, Bove (24’st Papini), Giron (36’st Crialese); Awua, Petriccione, Vitale (36’st Giannotti); Chiricò, Gomez, Pannitteri (24’st Panico). A disp. : Branduani, Gattuso, Cantisani, Giancotti, Rojas, Tumminello, Filosa, Bernardotto. A disp. : All. Nardecchia (Lerda squalificato)



ARBITRO: Emmanuele di Pisa

MARCATORI: 6’pt Pannitteri (C), 35’pt Marotta (V), 1’st e 43’st Chiricò (C)

AMMONITI: Volpicelli (V), Andreis (V), Monteagudo (V), Bove (C), Calapai (C), Riggio (V), Pavlev (V), Chiricò (C)