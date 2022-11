Il progetto intende favorire il potenziamento delle capacità individuali di comunicazione e organizzazione delle conoscenze, nell’ ottica di una continuità trasversale stabilita nel P.T.O.F. dell’Istituto partendo dall’idea che la lingua sia un mezzo privilegiato per l’educazione interculturale. L’apprendimento di una seconda lingua straniera rappresenta, pertanto, un utile strumento pedagogico favorendo nel bambino l’acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto dell’altro. Il progetto “Alla scoperta del francese!” alla Scuola Primaria ha come obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della lingua francese e consentire di attivare un percorso formativo, di sensibilizzazione e di insegnamento di questa lingua, creando nel contempo le condizioni necessarie per garantire agli alunni delle scuole primarie un percorso educativo e culturale il più possibile organico e coerente, nella prospettiva della costruzione di un curricolo di lingua straniera unitario e continuo. L’apprendimento della lingua francese come seconda lingua comunitaria permette agli alunni di sviluppare una competenza multilinguistica e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione multiculturale e devono essere sviluppate nell’ottica dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. “Siamo entusiasti- afferma il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Graziella Spinali- di poter ampliare la nostra offerta formativa nell’ottica di una formazione globale degli studenti che possono affrontare lo studio di una seconda lingua sin dalla scuola primaria per poter sviluppare competenze trasversali che li vedano sempre protagonisti e cittadini del mondo.” Il progetto “Alla scoperta del francese!” vuole fornire agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria un’occasione per conoscere la lingua francese attraverso il gioco, l’ascolto di canzoni e filastrocche e tante altre attività creative favorendo, inoltre, la continuità didattica della lingua francese tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.







