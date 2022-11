Ogni volta che a Strongoli si tentano dei cambiamenti per migliorare taluni servizi registriamo tentativi di fermare e ostacolare questo nuovo corso; azioni che tuttavia non rallenteranno la nostra decisa azione di innovazione e cambiamento in un settore strategico per l’ambiente come quello del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”. A mio avviso la raccolta differenziata oggi è il vero termometro per misurare il senso civico di una comunità, ragion per cui stiamo mettendo in campo tutto quanto è possibile per raggiungere questo importante obiettivo.







Nelle scorse settimane sono stati beccati molti trasgressori intenti a gettare rifiuti e altro materiale in via Giordano Bruno, precisamente nei dintorni della vecchia Pretura. La cosa certa è che verranno sanzionati a norma di legge, punizioni che fino a qualche anno fa io e il mio partito non condividevamo ma che oggi consideriamo “inevitabili”; un drastico strumento, quello delle sanzioni, che si è rivelato come ultimo tentativo per evitare che pochi incivili possano rovinare il lavoro e il percorso culturale di un intera società. Questo quanto afferma l’assessore in quota PD Francesco Costantino che, da quasi 5 mesi tra le tante altre cose, si occupa di Ambiente all’interno dell’attuale compagine amministrativa. Insomma, tolleranza zero e servizio in continua evoluzione perché soltanto lavorando, controllando, e modificando (dove serve) si potrà perfezionare un servizio che tutti, con onestà intellettuale, possiamo definire buono e in continuo miglioramento. Ringrazio gli operatori della ditta Tec new per la disponibilità h24 che, nonostante la moltitudine di chiamate e reclami, ad ogni ora del giorno danno il massimo. Un ringraziamento doveroso e sentito, a nome di tutti quei cittadini che instancabilmente seguono le regole, va alla Polizia locale, perché senza non pochi inconvenienti, ci consentono di rintracciare e sanzionare i trasgressori.

Sia chiaro, la nostra non è appagatezza, continueremo ad essere incisivi per ridurre ulteriormente i disservizi. Il dato che più ci rende fieri ed entusiasti è la percentuale della raccolta differenziata che nei mesi estivi di luglio e agosto è stata del 63% a luglio e 49% ad agosto, un risultato straordinario e non minimamente ipotizzabile fino a qualche mese fa. Nei mesi di settembre e ottobre il dato si è consolidato al 58% superando ampiamente la soglia annuale del 52%. Bisogna sensibilizzare la restante parte della popolazione, quella minoranza che si ostina a non differenziare facendo un danno all intera comunità quindi, crediamoci, perché solo insieme faremo davvero la differenza.