Come ben noto, nel 2018 a Cirò Marina si è registrato un’alluvione che ha provocato ingenti e gravi danni alle imprese e civili abitazioni di varie vie della città ed in modo particolare della Via Libertà. L’Ente Comune ha fin da subito attivato la raccolta delle istanze per il risarcimento dei danni. Le istanze però non decollavano e, come spesso succede in questi casi, hanno seriamente rischiato di finire nella palude burocratica di vari Enti, con vera beffa dei malcapitati, oltre ai danni già subiti.

L’attuale Amministrazione, e nella specie la Presidente del Consiglio Comunale Francesca Aloisio, ha intrapreso dal primo momento del proprio insediamento una campagna di risveglio presso gli Enti preposti ai risarcimenti e, con la sua caparbietà e la sua tenacia, ha consentito che le pratiche, accantonate e seminascoste, venissero alla luce, trattate e sviluppate in collaborazione attiva con gli stessi commercianti ed imprenditori infine liquidate con certificazione provata dei danni.

Nessun favoritismo ma solo equo risarcimento.







ADVERTISEMENT

I commercianti e gli imprenditori di Cirò Marina, che hanno potuto ottenere tali benefici, plaudono alla Presidente Aloisio e al Sindaco che si sono spesi per una giusta causa, sanando, almeno in parte, il disagio che ogni alluvione fa assaporare alle nostre imprese, lasciando ogni volta a tutti l’amaro in bocca.

Con l’augurio che questa Amministrazione possa risolvere per sempre i problemi degli allagamenti di Via Libertà e le altre vie interessate, i commercianti e gli imprenditori ringraziano il Sindaco, la Presidente Aloisio e tutta la Nostra Amministrazione Comunale.