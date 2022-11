La banda musicale di Melissa nata nel 1950 e stata guidata dal maestro Vozzo fino al 1997, anno della sua morte, registrando dopo, il subentro di un gruppo di giovani, fra i quali, Giuseppe Avena, Antonio Vulcano, i fratelli Michele e Francesco Caputo e Cosimo De Masi, i quali presero le redini e continuarono il percorso bandistico e musicale, mantenendo fede a quei principi imposti dal Vecchio Maestro. Gli stessi fondano nel 2002 l’attuale Associazione musicale “Suoni e Note” città di Melissa. Dal 2013 ne assume la direzione il Maestro Cosimo De Masi che, grazie al suo lavoro svolto con impegno e professionalità, ha risollevato quella che ormai sembrava una struttura in declino. La scuola oltre la sede di Melissa ha anche una sede nella frazione Torre e conta una quarantina di iscritti di età dai 7 ai 60 anni.







La Banda musicale città di Melissa è presente in tutte le manifestazioni civili e religiose che si svolgono nel paese e nella frazione Torre ed è promotrice di molte manifestazioni, come numerosi concerti , master class di perfezionamento, con grandi maestri come Nello Salza, ecc. Ha inoltre organizzato manifestazioni teatrali, sagre, raduni bandistici e gemellaggi con altre associazioni anche estere, come l’Orchestra di fiati di Budapest e la Banda giovanile John Lennon di Mirandola. È stata promotrice e organizzatrice per AMA Calabria dell’evento Calabria Evolution VI edizione, una manifestazione che ha coinvolto 250 musicisti proveniente da tutta la Regione e dall’Emilia Romagna, fra loro anche 12 Direttori d’orchestra. Una settimana di musica tra lezioni individuali, prove a sezioni e di gruppo con due concerti conclusivi che hanno visto la partecipazione di un vasto pubblico

suscitando molto successo. È organizzatrice ogni anno nel proprio comune di diversi concerti con l’organico bandistico, musica da camera e saggi di fine anno. Da ormai 20 anni è promotrice del concerto di Capodanno, evento tanto atteso, che si tiene nella chiesa Madre e riscuote ogni anno tanti apprezzamenti. Attualmente collabora con altre realtà Bandistiche dell’intera regione e si avvale della collaborazione di musicisti di fama internazionale. svolgendo le attività nelle due sedi, messe a disposizione dall’amministrazione comunale, accoglie i bambini già dalla tenera età attraverso la propedeutica musicale, dove i bambini imparano giocando. È promotrice e organizzatrice del “Concerto per un amico”, dedicato al M° Pantaleone Megna che si tiene a Crotone e coinvolge musicisti di tutta la provincia. È l’unica Associazione sul territorio comunale che coinvolge i due paesi tanto da ricevere nel 2010 da parte dell’amministrazione comunale il riconoscimento come associazione di promozione sociale e culturale. È iscritta all’albo regionale delle associazioni culturali con numero identificativo 262. È iscritta inoltre ad ANBIMA associazione nazionale bande musicali. Rappresenta il comune di Melissa per la Festa della musica evento Europeo che si svolge ogni anno il 21 Giugno. È promotrice da ormai quattro anni del campo estivo “Music summer camp” che vede la partecipazione di oltre cinquanta ragazzi di età compresa fra i 3 e i 16 anni affiancati da educatori professionisti con la collaborazione di ragazze e ragazzi appartenenti alla nostra associazione. I Prossimi appuntamenti, oltre ai tanti concerti che propone ogni anno, vedrà impegnata la Banda alla partecipazione di un concorso nazionale per orchestre di fiati, la partecipazione a Calabria Evolution 2023, farà un tour in Emilia Romagna (evento rimandato a causa del Covid) e terrà un concerto nei Musei Vaticani a Roma. Uno degli ultimi impegni è stato quello di domenica scorsa, dove un pubblico attento ha gremito la chiesa San Nicola Vescovo di Melissa per un in occasione del 20esimo anniversario della fondazione e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Melissa. La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC. Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza, ormai da anni con l’associazione musicale Suoni e Note di Melissa. Oltre all’amore per la musica, la banda è essenzialmente motivo di aggregazione comunitaria è per questo motivo che l’organico era composto oltre dalla banda di Melissa anche dai ragazzi della banda musicale di Strongoli, Casabona, Cirò e Cirò Marina che hanno avuto il compito di accompagnare tre grandi artisti: Michele Giovinazzo al clarinetto, Alessandro Carere al flauto e Michele Civitano al flicorno soprano. Il tutto si è svolto sotto la supervisione del grande Maurizio Managò considerato uno degli artefici del rinnovamento musicale degli ultimi vent’anni della nostra regione e non solo.