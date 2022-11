Con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare dibattito e confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa che favorisca il superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione. In questa finestra, dando vita ad un flash mob sulle note di “Dove si Balla” di Dargen D’amico. Un momento che si svolgerà in numerose piazze italiane per affermare che i diritti e la dignità delle persone con disabilità , in termini di tutela, opportunità e sensibilizzazione, devono divenire una priorità da portare avanti con forza e determinazione 365 giorni all’anno. Questo accade anche nel mondo della scuola dove Special Olympics, attraverso un progetto , promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione tra i più giovani.







ADVERTISEMENT