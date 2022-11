Questa notte alle ore 01:40 squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta nel territorio tra Belvedere Spinello e Casabona per il recupero di un mezzo pesante che durante il tragitto usciva fuoristrada, fortunatamente senza danni al conducente.

Per la buona riuscita dell’intervento, oltre all’auto pompa serbatoio ed un fuoristrada, è stata richiesta anche l’ausilio dell’autogru’ del comando vigili del fuoco di Crotone, visto il peso e la grandezza del mezzo uscito fuori dalla sede stradale.

L’intervento è terminato intorno alle ore 03:45 con il recupero e la messa in sicurezza dell’autocarro, sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.







