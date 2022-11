L’iniziativa fa parte dell’ottava giornata nazionale di Liltwalking, manifestazione promossa e ideata dall’associazione provinciale Lilt Odv, che coniuga sport e salute. Negli anni scorsi, sono stati centinaia gli studenti delle scuole cittadine che hanno preso parte alla giornata che si svolge nella prima settimana di dicembre. La sezione provinciale della Lilt di Crotone consegnerà il premio “Camminare è vivere” realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco alla scuola, associazione o gruppo partecipante con il maggior numero di fitwalker. Per il momento, gli istituti crotonesi che hanno dato la loro adesione sono: IPSIA Barlacchi, istituto tecnico Donegani, istituto professionale Pertini e liceo scientifico Filolao. L’edizione di quest’anno è dedicata alla figura di Laura Bumbaca, volontaria Lilt Crotone e Liltwalking accompanist for Cure, prematuramente scomparsa.

La staffetta virtuale e a distanza sarà testimoniata da foto e video caricati sulla pagina evento appositamente creata per la manifestazione. È possibile aderire anche singolarmente o come associazione o con gruppi spontaneamente costituiti. Per info e iscrizioni si può contattare la sede all’indirizzo mail liltcrotone@libero.it.

L’ ottava giornata nazionale di Liltwalking è promossa dalla Lilt di Crotone, da Fitwalking l’originale, la camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano, da Gerardo Sacco, socio onorario Lilt Crotone, Sakro, scuola atletica crotoniate, sotto l’egida della Lilt nazionale.







ADVERTISEMENT