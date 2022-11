Share on Twitter

Share on Facebook

Le Linee guida nazionali e internazionali evidenziano il problema dell’educazione sanitaria per la correzione di tutti i fattori di rischio (obesità, alcool, fumo, sedentarietà), consigliando misure igienico-sanitarie adeguate alla prevenzione cardiovascolare. Particolare attenzione va dedicata all’età infantile e adolescenziale soprattutto in quei ragazzi con familiarità cardiovascolare. Sono tra 250 mila e 450 mila i casi di arresti cardiaci improvvisi ogni anno solo in Europa. A rischio di morti improvvise, che solitamente si verificano durante l’attività fisica, sono anche i giovani, che possono avere difetti cardiaci nascosti o anomalie del cuore.

Il Progetto: “Quanto è felice il tuo cuore”, caratterizzato da uno screening elettrocardiografico, punta a ricercare ed individuare eventuali alterazioni che possono essere alla base di una patologia cardiaca potenzialmente fatale nei giovani. Il progetto è stato coordinato dalla prof.ssa Simona Caparra che ha visto coinvolti gli studenti di tutto l’Istituto Comprensivo Filottete. Grazie alla disponibilità della cardiologa dr.ssa Giuseppina De Novara e del team d’infermieri: Vincenzo Caligiuri, Francesca Benvenuto e Giuseppe Alessio, sono stati sottoposti allo screening cardiologico tantissimi alunni che, accompagnati dai propri genitori, hanno usufruito gratuitamente di questa lodevole attività di prevenzione gratuita. Si auspica di poter ripetere questa giornata negli anni avvenire, offrendo così un servizio importante alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola “Don Bosco” di Cirò Marina.

Si ringraziano le docenti ( Francesca Seminara, Rosa Caruso, Tommasina Baldassarre, Franca Acri, Filomena Berardi) che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento e i collaboratori scolastici Rosetta Sasso e Francesco Filippelli.