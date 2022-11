Si sono ritrovati in piazza Filottete, i baby del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, accompagnati dalla Dirigente, Lucia Sacco e dalle insegnanti, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale che possa favorire il superamento di ogni forma di razzismo, di esclusione, per affermare che i diritti e la dignità delle persone con disabilità, vanno tutelati e affermati con forza. Pertanto, in prossimità della giornata internazionale sulla disabilità, dando vita ad un Flash Mob, il Polo D’Infanzia, team scuola accreditato da Special Olympics Italia, ha inteso coinvolgere istituzioni, scuole e associazioni per condividere un momento di riflessione sul tema, ballando sulle note, come dicevamo in apertura, di “Dove si balla”. Il Flash Mob si è svolto in piazza Filottete (ci piace sottolineare che molti la confondono con Piazza Kennedy), dove, centinaia di bambini, accompagnati dalle loro insegnanti e una moltitudine di genitori e parenti, che hanno fatto da cornice, hanno dato vita alla loro voglia di condivisione sul tema della disabilità, cantando e ballando in allegria. Come dicevamo una gioiosa “macchia rossa” che al termine, dopo i ringraziamenti rivolti della Dirigente, Lucia sacco, per la partecipazione, ha invitato tutti anche a rivolgere un sentito e forte “NO alla volenza sulle donne” ricorrendo anche oggi la giornata internazionale. Una priorità, l’attenzione verso il mondo della disabilità da portare avanti con forza e determinazione 365 giorni all’anno. Un progetto educativo che il Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, ha inserito nel proprio PTOF da molti anni e che sostiene, abbracciando il progetto del Movimento mondiale di Special Olympics Italia, che si spera, veda sempre maggiore inclusione e partecipazione del mondo civile, scolastico e istituzionale. Non potevano mancare, ci dichiara, Lucia Sacco, i ringraziamenti a quanti hanno favorito il puntuale svolgimento del momento socializzante e inclusivo. In primis gli alunni e le insegnanti del Plesso Ferrari del 1° Istituto Comprensivo, “Filottete” che con la propria adesione sottoscritta dalla Dirigente dello stesso Istituto, Longo, ha contribuito con i suoi alunni di quasi tutte le classi, 2A,2B,2C,2D, 3A,3B,3C,4A,4B,4C,5A,5B,5C dando corpo e significato al messaggio inclusivo, L’Amministrazione Comunale presente con la Consigliera, Francesca La Rocca, l’Etoile Academy di Chiara Liotti, la Polisportiva Punta Alice, con Cataldo Fuscaldo e poi, la Polizia Municipale, i Carabinieri, che hanno garantito la sicurezza e il sereno svolgimento del Flash Mob e infine, ma non per ultimi, il genitore Marco Martino che ha fatto da disc jockey, Salvatore De Bertolo che ha ripreso il tutto con il drone e Domenico Morise con le sue fotoprofessionali. Tutti insieme per affermare e chiedere maggiore attenzione e sostegno al mondo della disabilità e ai disabili. Ora il tutto verrà montato in un video, ci riferisce ancora Lucia Sacco, e poi sarà inoltrato alla sede Special Olympics Italia di Roma per essere immesso sul circuito nazionale.







