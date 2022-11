Si trattava di una delibera fatta lo scorso ventisette aprile ma che per problemi tecnici non ha avuto ancora seguito, per questo ha detto Paletta- noi sollecitiamo l’Ente a prendere posizione su questo problema, inoltre se teniamo conto dei pensionamenti che ci sono stati recentemente e quelli prossimi, potrebbe comportare la chiusura degli uffici. Potrebbero essere utilizzati ha precisato l’ex sindaco, gli LPU ed LSU visto che adesso sono contrattualizzati a 26 ore, potrebbero diventare un vero supporto per gli uffici. Il Poliambulatorio di Cirò si legge sul protocollo- risulta carente in organico dovuto ad alcuni pensionamenti che avverranno in tempi brevi, e quindi appare utile utilizzare appieno la collaborazione interistituzionale, da parte dell’ASP e del Comune di Cirò, in termini di servizi, secondo un modello integrato che garantisca azioni efficaci nell’ambito delle risorse disponibili, e che il Comune di Cirò è disposto a concedere due unità lavorative all’ASP per affiancare il personale amministrativo che presta servizio presso il CUP di Cirò. Queste invece saranno le operazioni di gestione dei servizi sanitari : Iscrizione e cancellazione al SSN, scelta/revoca/cambio medico di base e pediatra a libera scelta; Emissione libretto sanitario; Operazione di verifica per l’emissione della tessera sanitaria; Esenzione del ticket sanitario per condizione economica, anche disoccupazione; C.U.P. ed eventuali altri servizi. Il presente Protocollo d’intesa, ha durata di anni 5 con decorrenza dalla firma del presente documento e potrà essere rinnovato previa adozione di apposito atto deliberativo di entrambi le parti.







