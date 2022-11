Come ci era stato assicurato nella serata di ieri dal Comune, questa mattina è stato ripristinato il passaggio veicolare, oltre che pedonale, sul ponte “valle di canne”, lato lungomare Kennedy, interessato da lavori di riqualificazione e che meno di 24 ore prima era stato chiuso per via di alcuni avvallamenti e grosse buche provocate dalle piogge incessanti cadute tra sabato e domenica mattina.

Alla foce del torrente “Valle di Canne”, come già noto, dai quasi due mesi son in corso i lavori di allargamento e riqualificazione del ponte che interessa per metà il lungomare e per l’altra metà la parallela via Pietro Nenni che da Piazza Matteotti conduce nel vicino rione Pianagrande.







Stamattina, quindi, la stessa ditta esecutrice, sollecitata ieri dai vertici comunali, è intervenuta con un mezzo meccanico a rimettere in sicurezza il versante lungomare del ponte e al contempo ha ripreso i lavori di scavo sulla parte di via Nenni dove a breve dovranno intervenite le aziende proprietarie delle reti gas ed energia elettrica per la modifica dei tracciati delle relative condutture.

Intanto, per permettere il passaggio dei soli pedoni è stato anche, provvisoriamente, aperto un accesso trasversale tra lungomare e via Nenni.