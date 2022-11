Antonio Ceraso unico candidato alla carica di primo cittadino, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dopo l’esclusione delle due liste concorrenti guidate dall’ex consigliere regionale Francesco Sulla e Antonio Della Rovere per aver presentato in ritardo le liste all’ufficio elettorale. 3.314 (43,7%) gli elettori che si sono recati alle urne su 7.758 aventi diritto al voto. Ceraso, 72 anni ex comandante della Polizia Locale di Crotone.







