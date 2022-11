Il Sindaco della cittadina Avv.Antonio Ammirati, supportato dalla presenza dell’intera giunta comunale, ha evidenziato l’importanza, anche storica, della stagione teatrale per l’intero territorio della Provincia di Crotone, ribadendo come i suoi colleghi sindaci che l’hanno preceduto, il supporto economico dell’Ente, anche per questa edizione, che avrà come fiore all’occhiello, la presenza di una Star del calibro di Ornella Muti, personaggio noto e che ha segnato e continua a farlo, la storia del Cinema italiano nel mondo.

Ad illustrare gli eventi inseriti nel cartellone e a fornire tutte le informazioni utili per come partecipare come pubblico e come associati, è stato il direttore artistico e organizzativo, il promoter turistico e musicale Giuseppe Pipicelli;

Ad aprire il sipario nella data del prossimo 21 gennaio, con lo spettacolo teatrale in vernacolo dal titolo “La pensione è sacra” sarà la compagnia teatrale Il Sorriso, di Isola Capo Rizzuto.

Sabato 25 Febbraio , sarà di scena lo spettacolo teatrale in vernacolo dal titolo “Follie d’amore ” a cura della compagnia teatrale La Torre di Torre Melissa;

Sabato 25 marzo sarà di scena un recital show con assoluta protagonista una delle attrici italiane più famose e apprezzate nella storia del Cinema. Stiamo parlando della grande ORNELLA MUTI che al comunale di Cotronei verrà accompagnata dal musicista Pino Melfi nello spettacolo dal titolo “ENCANTO” dove la star avrà modo di raccontarsi attraendo ancora una volta il pubblico che da sempre la segue.

Tra le più note attrici italiane, ha vinto numerosi premi: una Targa d’oro ai David di Donatello (1976), due Grolle d’oro, migliore attrice (1979), alla carriera (1998), tre Globi d’oro, migliore attrice (1982, 1988)[7], alla carriera (2007), tre Ciak d’oro, migliore attrice protagonista (1988, 1989), Ciak d’oro speciale (2018), un Premio Pasinetti al Festival del Cinema di Venezia (1988) e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista (1988, 1989), su cinque candidature, di cui due come migliore attrice non protagonista. Ha ricevuto inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello (1982, 1988, 1989) e una come migliore attrice agli European Film Awards (1988).

Nella sua carriera ha interpretato vari generi, in oltre 100 films, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti.

E’ di questi giorni la sua nuova apparizione cinematografica nel nuovo film di Natale dal titolo “The Christmas Show” per la regia di Alberto Ferrari, e che la vedrà al fianco di Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi.







Venerdì 22 aprile al comunale di Cotronei si esibirà la compagnia teatrale Apollo Aleo di Cirò Marina, che per l’occasione porterà in scena lo spettacolo dal titolo “ La casa del buon Gesù “

Sabato 6 maggio Sarà la volta di uno dei più apprezzati autori e cantautori musicali del panorama artistico nazionale, e vincitore di importanti riconoscimenti nell’ambito del festival di Sanremo e non solo.

Autore raffinato e poliedrico in grado di spaziare dalla canzone d’autor, al Cinema e al Teatro.

Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Anna Tatangelo,Mar o Mengoni, Ron, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Lara Fabian, Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, sono solo alcuni dei noti artisti che si sono avvalsi del suo talento e delle sue competenze nel settore.

Stiamo parlando di Tony Bungaro che nell’occasione verrà accompagnato da Marco Pacassoni in un recital di elevato spessore artistico e musicale, dal titolo “Volevo volare con i piedi per terra”

Alla compagnia Krimisa di Cirò Marina , il compito di chiudere il sipario della stagione, sabato 20 maggio, con la commedia dal titolo “ L’apparenza inganna” .

Una stagione brillante e divertente con ampio spazio che verrà dato al Teatro in vernacolo, senza trascurare la musica, il recital, e che ancora una volta potrà contare sulla presenza di un pubblico di qualità proveniente da tutto il territorio del Marchesato crotonese e non solo.

La campagna associativa sarà avviata il prossimo 28 novembre e resterà attiva fino al 10 dicembre per i vecchi associati, che avranno diritto di prelazione, per poi continuare fino al 30 dello stesso mese per i nuovi amici e amiche che si vorranno avvicinare al meraviglioso mondo del teatro.