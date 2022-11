A seguito delle piogge registrate nella notte, intensificate nel corso della mattina, il personale VVF è stato impegnato in un notevole numero di interventi. Sono stati chiusi circa 40 interventi prevalentemente legati al maltempo. Nel corso della mattinata il dispositivo di soccorso è stato implementato con ulteriori unità in servizio straordinario. Al momento la situazione è in miglioramento rimangono ancora in coda n. 7 richieste di intervento.







