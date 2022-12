30 Novembre 2022

TARANTO: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Mazza (6’st Romano), Labriola, Diaby (18’pt Vona), Ferrara; Tommasini (36’st La Monica), Guida. A disp. : Loliva, Caputo, Granata, Evangelisti, Maiorino, Sakoa, Marini. All. Volini (Capuano squalificato)







CROTONE: Dini; Calapai (30’st Crialese), Golemic, Cuomo, Mogos; Petriccione, Carraro (44’st Rojas), Awua (6’st Tribuzzi); Chiricò, Tumminello (6’st Bernardotto), Kargbo (6’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Papin, Giron, Vitale, Panico. All. Lerda

ARBITRO: Nicolini di Brescia

MARCATORI: 6’pt Antonini (T), 22’pt Chiricò (C), 48’pt Tommasini (T), 9’st Mogos (C)

AMMONITI: Ferrara (T), Formiconi (T), Petriccione (C), Vona (T), Manetta (T), Tribuzzi (C), Vannucchi (T)