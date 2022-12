Share on Twitter

Nel quartiere Acquabona, l’attività di verifica ha interessato un bar, il cui titolare, sprovvisto della prescritta autorizzazione comunale, esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente; pertanto, a seguito della contestazione della violazione, è stata applicata la prevista sanzione pecuniaria.

Inoltre, all’interno dell’esercizio commerciale, è stata rilevata la presenza di quattro totem, congegni elettronici destinati al gioco, per i quali il titolare non si era munito delle prescritte autorizzazioni, per cui si è proceduto al sequestro delle apparecchiature, e all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.