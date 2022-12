ADVERTISEMENT

La città di Crotone vive da molto tempo un gap economico e culturale che continua ad intensificarsi nel corso degli anni. Ciò è confermato anche dall’ultimo rapporto del quotidiano “ItaliaOggi” sostiene Francesco Pariano (GN) che, come evidenziavamo nelle scorse settimane, vede Crotone fanalino di coda in una classifica basata sul rapporto della qualità della vita in Italia. Uno dei problemi che emerge soprattutto in questo periodo, visto l’avvicinarsi del periodo delle festività natalizie, è l’assenza di spazi studio-lettura.

Tanti giovani studenti residenti, ma anche altrettanti universitari fuori sede che ritornano a Crotone per le festività natalizie, denunciano il fatto che non sia presente una biblioteca comunale o un centro di aggregazione, che possa permettere a tanti giovani Crotonesi d’incontrarsi e studiare anche in gruppo. Fattore molto importante per la formazione e la crescita della nuova classe professionale e anche politica. Crotone ha la necessità di prendersi cura dei suoi giovani, è per questo che pensiamo sia necessario ripartire proprio dalla cultura.

L’amministrazione comunale non può tapparsi le orecchie difronte ad un grido di aiuto che i giovani Crotonesi chiedono e auspicano da tempo.

“Assolutamente immorale e impensabile che una città satura di storia e di cultura come Crotone, pecchi anche in questo. Proporremo un iniziativa in merito, tramite la creazione di un punto di scambio e raccolta di libri aperto a tutti. “ così conclude Domenico Leto (GN).