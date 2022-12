Share on Twitter

CROTONE: Lucano; Tarantino (35’st Filosa), De Paola, Nisticò, Yakubiv, D’Amora, Elia (35’st Abbruzzese), Rossi (26’st Panzarella), Ranieri, Scandale (8’st Spunticcia), Chiarella. All. Lomonaco







V. ENTELLA: Rinaldini; Cucciniello, Langella, Piredda (39’st Matteazzi), Bellotti (10’st Giammarresi), Coly, Costa (39’st Coscarella), Ferraro (22’st Hu Yhwang), Ferrara, Thioune (22’st Petitti), Banfi. All. Melucci

Arbitro: Mirabella di Napoli

Reti: 16’st Thioune (E), 18’st Ranieri (C), 26’st Elia (C), 45’st Ferrara (E)

Ammoniti: Chiarella e Abbruzzese (C), Bellotti (E)