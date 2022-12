ADVERTISEMENT

Il lavoro, con finalità prettamente divulgative scolastiche, è stato già pubblicato sia sul sito associativo del Centro Studi Bruttium che sulla testata del Giornale On line ”il Cirotano”, ma lo riproponiamo per l’occasione in una seconda edizione rimodulata. Del resto, la validità dei temi, ci sembra non abbia limiti di ordine spaziale e temporale in quanto associato, per di più, ad un compendiato filmato didattico che, di per se, propone tematiche ambientali delicate quanto complesse e, purtroppo, sempre attuali. Si evidenzia, peraltro, in riferimento alla conservazione dei suoli quali componenti di un dato ecosistema, la sostanziale valenza di quel concetto di “Condizionalità” aziendale, oggi sostenuto ed incentivato dalla PAC e che impronta il lavoro presentato.