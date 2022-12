Partiamo, in ordine, con l’esordio assoluto della squadra maschile sabato 3 Dicembre, al Palazzetto di Cirò Marina, nel campionato di PRIMA DIVISIONE MASCHILE, composto da 9 squadre, solo una delle quali accederà nella prossima stagione al campionato di serie D. Mentre la squadra femminile è stata impegnata nella difficilissima trasferta di Rossano.

La squadra di mister Malena si presenta ai blocchi non avendo quasi mai provato la fase gioco e con tanti ragazzi alla prima esperienza assoluta in questo sport.

Di fronte c’era la Pallavolo Crotone di mister Asteriti, squadra ben messa in campo, composta da un mix di giovani e ragazzi con esperienza.

La partita è stata quasi sempre in equilibrio, molti anche gli errori gratuiti delle due squadre, sicuramente contratte in questa prima uscita stagionale, solo a tratti si è vista una bella pallavolo.

A far pendere l’ago della bilancia a favore dei cirotani è stata sicuramente l’ottima prestazione dei due centrali Bortolotto e Mingrone e dello schiacciatore Dima magistralmente serviti dall’ottima regia di mister Stara, nel duplice ruolo di allenatore/giocatore.

Così mister Malena a fine partita: “Sicuramente sono tantissime le cose da migliorare, a partire dall’affiatamento del team ai fondamentali di gioco. Sicuramente miglioreranno non appena avremo la possibilità di poterci allenare nel migliore dei modi. Questi 3 punti, ottenuti all’esordio, ci aiuteranno come stimolo nel duro lavoro che dobbiamo fare per metterci al passo delle altre squadre abituate molto più di noi a questi campionati.”

Le ragazze invece sono state impegnate nella difficilissima trasferta di Rossano contro l’unica squadra ancora imbattuta nel campionato di Serie D femminile, la Perla di Calabria Pallavolo Rossano.

Gara combattuta punto su punto dalle due squadre, consapevoli dell’importanza dei punti in palio per il proseguo del campionato.

Le ragazze di mister Stara si sono presentate a Rossano concentrate e determinate e sono riuscite fin da subito ad imporre il proprio gioco. Con Aromolo al servizio riescono a crearsi un vantaggio di 11 punti (3-13) a questo punto la squadra cirotana ha dovuto solo amministrare il vantaggio, nonostante mister Zangaro le abbia provate tutte per rimettere in gioco la sua squadra e le sue ragazze abbiano continuamente attaccato per tutta la gara trovando però in Stasi una difesa invalicabile, il set si conclude sul 10 a 25.

Il secondo set vede nuovamente la Volley Cirò Marina in avanti, ma l’orgoglio delle padrone di casa, per niente rassegnate alla sconfitta, riporta il risultato sul 19-19, ci vuole tutta l’esperienza di Carluccio e Malena per condurre il set a proprio vantaggio che si conclude con il punteggio di 22 a 25.

Sotto di due set le ragazze della Perla di Calabria partono un po’ sfiduciate e le ragazze di mister Stara ne approfittano subito e con gli ottimi servizi di Vella e Malena creano subito un vantaggio di 11 punti (4-15), che consente alle cirotane di gestire con tranquillità il resto del set, sul punteggio di 11-25.

Le parole di mister Stara a fine partita: “oggi affrontavamo un’ottima squadra, ben messa in campo e con ragazze di valore assoluto, per cui devo fare i complimenti alle mie ragazze per l’atteggiamento, l’abnegazione e l’ottima prestazione di squadra che hanno fatto vedere, tutte hanno lottato per lo stesso obbiettivo, aiutandosi e supportandosi in ogni momento della partita”.

Da sottolineare l’ottima prestazione di Vella e Marinello che, impegnate per la prima volta in un campionato regionale, non stanno sicuramente sfigurando, merito sicuramente dell’attenzione e dedizione con cui affrontano gli allenamenti e le partite.







