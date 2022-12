Sono 161 i migranti sbarcati al porto di Crotone in due diversi eventi avvenuti nelle prime ore del mattino.

Il primo è avvenuto nella notte ed ha fatto registrare lo sbarco di 81 persone che si trovavano su una barca a vela intercettata da una unità della Capitaneria di porto di Crotone.

I migranti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta e condotti al porto. Qualche ora dopo, ancora la Capitaneria di Porto è intervenuta al largo della costa crotonese in soccorso di una seconda imbarcazione che aveva a bordo 80 persone. Anche in questo caso è stato eseguito il trasbordo sulla motovedetta e i migranti sono stati condotti al porto di Crotone con l’ausilio anche di unità navali della Guardia di finanza.

Al termine delle operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, e condotte dall’ufficio immigrazione della Questura, i 161 profughi – in maggior parte afgani e iraniani – sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. (ANSA).







ADVERTISEMENT