La Divisione Polizia Amministrativa, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali di Isola di Capo Rizzuto, predisposti dalla Questura, al fine di verificare l’osservanza di norme e regolamenti nello svolgimento delle attività.

Gli accertamenti svolti in una rivendita di tabacchi e generi di monopolio hanno consentito di rilevare la presenza di un dipendente, il quale non risultava regolarmente assunto, per cui il titolare è stato segnalato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il seguito di competenza.







Nel corso della verifica in un bar caffetteria, è stato rilevato che il titolare non era in regola con la normativa riguardante la sicurezza ed l’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita di prodotti alimentari, per cui, a seguito della contestazione della violazione, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista.