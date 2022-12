Share on Twitter

Share on Facebook

CROTONE: Dini; Calapai (41’st Tumminello), Papini, Golemic, Mogos; Awua (1’st Pannitteri), Carraro, Petriccione; Chiricò, Bernardotto (17’st Gomez), Kargbo (1’st Tribuzzi). A disp. : Branduani, Gattuso, Bove, Giron, Crialese, Vitale, Giannotti, Rojas, Panico. All. Lerda

GELBISON: D’Agostino; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante, Foresta (26’st Kyeremateng), Uliano, Fornito (43’st Savini), Onda (35’st Marong); Sane (26’st Graziani), De Sena (35’st Papa), A disp. : Vitale, Mesisca, Paoloni, Citarella, Faella, Graziani. All. De Sanzo

Arbitro: Caldera di Como

Reti: 7’st Fornito (G), 25’st Chiricò (C)

Ammoniti: Mogos (C), D’Agostino (G)

Espulso: 32’st Cargnelutti (G) per doppia ammonizione

Spettatori: 4.226