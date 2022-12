Trenta anni che attraverso il lavoro dei diversi enti gestori, oggi la Cooperativa Sociale “Family Center”, oltre all’educazione dei baby, in sinergia con molte organizzazioni locali, provinciali, regionali e nazionali, ha fatto del volontariato e dell’impegno sociale inclusivo un proprio sistema di vita. Per celebrare questo importante traguardo, giorno 13 dicembre prossimo, presso il Teatro Alikia di Cirò Marina, con inizio alle ore 10,00, ha promosso un convegno sui Diritti Umani. Un incontro per sottolineare e fare una fotografia del nostro impegno e si porranno spunti e interrogativi problematiche e ritardi che impongono una riflessione nazionale e locale delle istituzioni e di tutti coloro che operano in ambito educativo e umano.







