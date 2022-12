ADVERTISEMENT

L’ASD Nuova Era 2022, subito in campo preso il Palakrò di Crotone, per sostenere attraverso una lodevole iniziativa di sport, l’Associazione Nazionale “Campioni in tour” che attraverso iniziative benefiche raccolgono fondi per acquistare giocattoli e non solo, destinati agli ambiti della pediatria in tutta Italia e, quindi anche a Crotone. Ad organizzare l’evento è stato Francesco Gullo che per l’occasione ha coinvolto diverse scuole calcio della provincia di Crotone. Non poteva mancare migliore esordio per la nuova scuola calcio di Cirò Marina che è guidata dal presidente, Francesco Madeo. Ad affiancare il Presidente la vice presidente, Mariangela Lettieri e come istruttori, Carlo Alfieri, Salvatore Blefari, Pino De Filippis ed Emanuele Trifirò. I piccoli amici, i pulcini e gli esordienti, si alleneranno presso il palazzetto dello sport della città e utilizzeranno anche i campi della struttura L’Incontro di Cirò Marina. Parafrasando, potremmo dire, una “Nuova Era” per il calcio giovanile a Cirò Marina. Auguri.