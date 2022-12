Share on Twitter

Share on Facebook

Il Centro Studi Bruttium con questo numero de La Ciminiera chiude ed inizia il nuovo anno editoriale.

Come consuetudine, ad ogni “chiusura-inizio“, l’intestazione della rivista presenta una nuova grafica che identificherà il nuovo anno.

Una novità per noi, dopo 26 anni di pubblicazione, è avere una La Ciminiera “BIS”. Questa particolarità per rendere omaggio a un nostro grande amico e collaboratore scomparso quest’anno: Antonio ANZANI.

Una buona lettura e alla prossima.

Per chi è interessato all’eventuale stampa La Ciminiera n.ro 12 è in formato pagina un A4 (A3 fronte-retro), La Ciminiera “BIS” è in formato pagina A5 (A4 fronte-retro).

CONTENUTI del La Ciminiera – Dicembre 2022

– Nello studio di: Rosalba RUSSO di Pasquale Natali

– Rosalba RUSSO di Angelo Di Lieto

– Rosalba RUSSO, la pittrice pura di Vittorio Politano

– La leggenda di Frate Barbarossa di Alessandro Grammaroli

– La Tomba del Fornaio di Alessandro Grammaroli

– ARMADEL – Il primo “iperfumetto” creato per il web di Lino Natali

– Fonti energetiche alternative di un tempo di Antonio Iannicelli

– ETIDORHPA o la fine della terra di Raoul Elia

– Sulla longevità dei Mac di Maurizio Natali

– Angelo Morbelli e “Le vecchine curiose” di Roberto Cafarotti

– Le ceramiche di Erminia GUARINO di Dino Vincenzo Patroni

– Tecnologie per l’arte rupestre preistorica di Daniele Mancini

INSERTO:

ARMADEL N* 1 ” IL RESPIRO DELLE STELLE”

– primo episodio “Sogni”

disegni: Matteo Piana – colori: Davide Turotty

Soggetto e sceneggiatura: A. Scricco, G. Gualdoni, G. Clima, A. Crippa







ADVERTISEMENT

SALVA / LEGGI: La Ciminiera – Dicembre 2022

La Ciminiera “BIS”

La Ciminiera “BIS” è composta da due parti che possono essere separate.