Si tratta di uno degli istituti, di partecipazione all’amministrazione comunale più innovativi degli ultimi anni poiché è uno strumento che favorisce il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio.

L’idea di istituire tale organismo, nel nostro comune, era già presente nelle Linee Programmatiche dell’Amministrazione comunale e fortemente voluta dal Sindaco; pertanto in funzione della delega alle Politiche Giovanili e Sociali, in stretta collaborazione con la Scuola e con la professoressa Maria Grazia Lopetrone, docente del Liceo Scientifico di Strongoli, si è cercato di elaborare uno strumento capace di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, rendendoli protagonisti della vita democratica del territorio, sopratutto attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e facendo maturare in loro un forte senso di appartenenza al proprio Paese.

Il nostro Consiglio comunale dei ragazzi sarà diverso da tutti gli altri, perché fondato su regole in parte molto innovative.

Per sottolineare la responsabilità della carica e considerata la loro minore età, i candidati non saranno eletti in base al numero di preferenze di voto, ma sulla base del profitto scolastico, prendendo in considerazione il profitto nell’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e la valutazione del Comportamento.

Inoltre dovrà essere garantita la parità di genere, per cui il Consiglio sarà formato da pari numero di ragazzi e ragazze ed infine, poiché sul territorio insistono plessi scolastici nel borgo e nella frazione Marina, si dovrà garantire anche la rappresentanza territoriale con eguale numero di consiglieri per la marina e per il capoluogo.

Il Consiglio Comunale sarà così formato da 24 consiglieri, iscritti alle classi:

• quinta della scuola Primaria

• prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado

• primo, secondo, terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado.

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà formulare istanze e proposte al Consiglio degli adulti; partecipare alle sedute consigliari, e anche alle sedute di Giunta allorquando si affronteranno problematiche giovanili.

Pertanto a febbraio del nuovo anno, per la prima volta, Strongoli avrà il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Grazie alla collaborazione e sinergia con la Scuola si è riusciti a ideare una istituzione innovativa, democratica e fondamentale che darà voce alle esigenze dei giovani e contestualmente consentirà all’Amministrazione e al Consiglio comunale di guardare a determinate tematiche da una diversa prospettiva che è appunto il punto di vista dei ragazzi

In occasione della presentazione ufficiale, l’amministrazione comunale ha consegnato alla Dirigente scolastica, professoressa Marina Agostino, copia del Regolamento e Statuto Comunale nonché il deliberato Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Giovanili, Avv. Giuseppina Citerà.







