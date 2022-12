Il Presepe realizzato dalla Pro Loco

A Torretta sono finalmente riapparsi in bella mostra, grazie all’iniziativa della Pro Loco Crucoli e con il Patrocinio del Comune, i caratteristici Presepi Rionali.

L’associazione di promozione turistica aveva infatti lanciato l’idea nel mese di novembre scorso e sono state quasi una decina le opere sulla natività realizzate per le strade e le piazze del paese.

Così, lunedì 12, si è svolta la cerimonia itinerante di benedizione dei Presepi, da parte del Parroco Don Franco Lonetti che, accompagnato dagli stessi organizzatori, ha raggiunto man mano tutti i luoghi dove erano stati allocati i Presepi.







ADVERTISEMENT

Un itinerario ben definito per la Santa Benedizione impartita dal Parroco che, come da programma, si è aperto poco prima delle 17,00 difronte alla Chiesa di San Francesco, per poi raggiungere le casette in legno allestite in Via Aldo Moro, in Via De Gasperi, in Via Fratelli Bandiera, Via Marina, la sede del Circolo Culturale Mediterraneo, Via Montale, contrada Pianagrande (piazzetta tra Via Nenni e Via Amendola), quindi nella centralissima Piazza Matteotti, dove ha portato i suoi saluti il Sindaco Cataldo Librandi, e quindi la conclusione nel piazzale antistante la Chiesa di San Francesco.

Qui, davanti al Presepe realizzato dalla stessa Pro Loco, è stato acceso il tradizionale “Fuoco di Santa Lucia” e c’è stata la degustazione del “grano nel vino cotto”, offerto dall’Associazione Donne di Crucoli.