Prestazione con tanti alti e bassi e molte sbavature per i ragazzi di mister Stara, contro un avversario ben organizzato e ben messo in campo. Il primo set vede una partenza sprint per i cirotani che conquistano subito un vantaggio di 7 punti (2-9) con Stara al servizio, vantaggio che consente a Dima e Mingrone di attaccare senza patemi e portare il set a proprio vantaggio 22-25 anche se uno Sporting mai domo riesce a recuperare lo svantaggio iniziale. Il secondo set invece vede un avvio molto equilibrato dove le due squadre combattono a viso aperto su ogni pallone, i muri di Mingrone e la regia di Messina creano un vantaggio di 4 punti (16-20) ma proprio quando le cose stavano girando a proprio vantaggio un black-out improvviso permette ai padroni di casa di portarsi in parità sul 20-20. A questo punto rinvigoriti dal recupero lo Sporting Magna Grecia si impone per 25-22. Il terzo set è la fotocopia degli altri due con entrambe le squadre a lottare su tutti i palloni, sono ancore le disattenzioni e la poca coordinazione tra i reparti a fare la differenza e consentono ai padroni di casa di vincere il terzo set con il punteggio di 25-20, da registrare l’ingresso dei giovanissimi Rivoli e Martire. Durante il cambio campo qualcosa cambia per la Volley Cirò Marina, infatti mister Stara riesce a toccare le corde giuste nei propri ragazzi che entrano in campo con un altro spirito ed atteggiamento. Si inizia fin da subito a giocare di squadra, Maiurano e Gaetano diventano determinati così come il resto della squadra che finalmente sembra suonare la stessa musica. Con Maiurano in battuta e le difese precise di Gaetano e Notaro i cirotani si portano subito sull’1-11 vantaggio che consente agli ospiti di far entrare quasi tutta la panchina e chiudere il set a proprio favore sul 11-25. Si va così al quinto set, dove Dima, Mingrone e Stara ben serviti da Messina chiudono la pratica con la vittoria del set e dell’incontro con il punteggio di 9-15. Applausi meritati per tutte e due le squadre protagoniste del confronto, che hanno giocato ben oltre 2 ore non risparmiandosi sempre in un clima leale. Dopo due gare, nonostante i pochissimi allenamenti fatti in campo, la Volley Ciro’ Marina si trova inaspettatamente prima in classifica a pari punti con la Volo Virtus Lamezia.







Soddisfazione per tutta la dirigenza per il risultato ottenuto contro una squadra molto forte anche se consci che c’è tantissimo lavoro da fare per riuscire a giocare sempre meglio.