Uno dei momenti della serata

Domenica scorsa, 11 dicembre, i soci del Circolo Culturale Mediterraneo si sono ritrovati presso la nuova sede di Via Ugo Foscolo (inaugurata nel maggio scorso) per la presentazione ufficiale del presepe dell’associazione, allestito nel piazzale laterale grazie all’impegno ed alla dedizione di Aldo Flotta, Teresa Nieli, Teresa Mazzitello e Maria Labonia.

E grande è la partecipazione alla serata, presente anche il Sindaco Cataldo Librandi accompagnato dalla moglie Sabina e durante la quale si è esibito il gruppo ginnico del Circolo, curato dalla maestra Rodica Giacco, con numeri e coreografie che hanno trasmesso allegria ed entusiasmo ai numerosi presenti.







La Presidente Capalbo con il Sindaco Librandi

“Il “Mediterraneo” – spiega la presidente Ida Capalbo – soprattutto con il ballo e la ginnastica dolce, ha cercato di dare voce ed un sorriso a tutte le età, soprattutto a quelle persone sole e desiderose di relazionarsi con gli altri, ribadendo il principio che ballare è terapeutico perché porta ad un migliore stato di benessere fisico e psichico.”

“Nell’ambiente del Circolo ho trovato gente umile e vogliosa di riscatto sociale – aggiunge Giuseppe Turco, impiegato nel settore turistico e rientrato nella sua natìa Torretta dopo tanti anni in giro per il mondo per lavoro – ma soprattutto, ho visto aggregazione e iniziative lodevoli. Proprio per questo da un po’ tempo faccio parte dell’associazione e collaboro con entusiasmo alle loro iniziative.”