Avete mai fatto la spesa venendo accompagnati su di un ternino fino al punto vendita o, semplicemente, goduto di un viaggio su di un trenino per le vie della città gratis, in compagnia dei figli o da soli? E’ questa l’originale iniziativa messa in campo dal Direttore Marketing del CRAI di Cirò Marina, il dott. Eugenio Mercuri. Facendo fermate nei punti di Piazza Tirone, S.Antonio, S.Giuseppe, S.Cataldo, S.Nicodemo, chi vorrà potrà fruire del servizio navetta messo in campo per raggiungere il punto Crai e lì, fermarsi per un po’ profittare dell’occasione e fare spesa, per poi fare ritorno in una delle fermate predisposte, il tutto, come dicevamo, gratis. Sarà un’occasione in queste festività natalizie, per fare divertire i bambini e, perché no, anche mamme, papà, nonni e nonne. Le fermate nei punti predisposti saranno di cinque minuti, mentre al capolinea si fermerà per circa 20 minuti. L’inaugurazione del trenino di Natale, firmato Crai, sarà domani pomeriggio alle ore 16,00, con partenza dal punto Crai, in Via Togliatti. Il trenino sarà operativo nei giorni 17,18,23,24,27,28,29,30,31 dicembre e poi a gennaio nei giorni 2,3,4,5,6, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, come riportato nella locandina diffusa. Lo staff del Crai sarà ad attendervi anche per augurare a tutti un sereno e felice S.Natale, oltre che un sereno buon anno nuovo.







