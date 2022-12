Domeica 11 dicembre 2022 -Esordio amaro per le nostre ragazze contro una buona Xenium. Nonostante la grinta e lo spirito di sacrificio messo in campo, le ragazze pagano qualche calo fisico dovuto ad una panchina corta, oltre all’esperienza delle avversarie. Al fischio finale, nonostante le ragazze si siano giocate il risultato, le padroni di casa si impongono con il risultato di 7-0.

Ci aspetta ora una settimana intensa di lavoro, in vista del debutto in casa per la terza giornata di campionato.







Debutto in casa per le nostre atlete

Prima partita ufficiale delle Nostre ragazze in casa.

Vi aspettiamo numerosi Domenica 18 alle ore 11:00

Presso il palazzetto Comunale di Ciró Marina (KR)