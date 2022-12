11 dicembre 2022 – La partita parte subito forte, e nel giro di due minuti il Real Krimisa va prima vicino alla rete grazie ad un passaggio errato di Zanda intercettato da De Bertolo Carlo che serve Mummolo, il suo tiro viene fermato dalla difesa. Non passa nemmeno un minuto ripartenza veloce De Bertolo C. per Mummolo palla sul secondo palo e tapin vincente di De Bertolo C. La gioia del vantaggio dura poco, infatti al minuto n. 6, in seguito ad una bella azione a girare Zanda trova sul secondo palo Scaletti che segna la rete de pari. Il Real Krimisa non ci stà e va vicino al nuovo vantaggio con due azioni fotocopia, Malena che va in progressione e cerca sul secondo palo Mummolo, in entrambi i casi la palla va di poco a lato. Il nuovo vantaggio arriva al 18° a seguito di un’azione confusa dove Mummolo è lesto a girarsi e segnare. Al 22° arriva il nuovo pareggio con una veloce ripartenza di Arcuri che punisce la squadra cirotana. Poco dopo a sorpresa arriva il vantaggio ospite tiro dalla distanza il portiere devia sul palo ed Arcuri si ritrova la palla tra i piedi e depone la palla nella porta sguarnita. Finisce cosi un primo tempo rocambolesco controllato agevolmente per larga parte del tempo dalla squadra cirotana ma che si ritrova in svantaggio. Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi infatti al 4° minuto Migale calcia dalla distanza un tiro senza pretese, l’intervento di Gentile è da dimenticare e la palla finisce in rete. Un parziale (4:2 ospite) molto bugiardo che vede il Real Krimisa a dover inseguire, dopo aver condotto il gioco per tutta la partita, a questo punto i ragazzi di mister Surace premono ancor di più sull’acceleratore ed accorciano con il solito Mummolo che da solo contro la difesa ospite riesce a trovare un buco nell’affollatissima area crotonese per il gol, pochi minuti dopo sempre Mummolo prende palla salta tutta la squadra avversaria e segna la rete del pari. Il Real Krimisa non si accontenta e continua ad attaccare a testa bassa, al 13° arriva il nuovo vantaggio Cirotano su azione d’angolo il Futsal Kroton prova a spazzare ma De Bertolo Giuseppe che riesce a trovare l’angolino giusto e segnare la rete del 5:4. Sempre il Real Krimisa con il pallino del gioco cerca di trovare la rete della tranquillità, va vicino al minuto n. 27 quando Mazza riesce a trovare lo spazio per andare in progressione, cerca De Bertolo Carlo sul secondo palo, la conclusione finisce di poco a lato. Nei minuti di recupero il Futsal Kroton prova il tutto per tutto, avanza il proprio portiere per usarlo come quinto di movimento ed avere, in fase d’attacco la superiorità numerica, mossa che si rivela vincente infatti a 5 secondi dal fischio finale dalla mischia è Ciordo bravo ad arrivare prima ed ha siglare la rete del definitivo 5:5. A fine partita tanto rammarico dei calcettisti di casa, ma anche tanti abbracci tra due squadre e società che si rispettano e battagliano sempre nel massimo fair play. Ora i ragazzi di mister Surace saranno per l’ultimo incontro del 2022 sabato 17 Dicembre nel Palazzetto di Rovito dove affronteranno il Giove.







