Il motoclub Shot Gun è un’organizzazione no profit composta nella maggior parte da uomini delle Forze dell’Ordine in servizio o in pensione, aperta, altresì, ad appartenenti delle Forze Armate e Corpi paramilitari, nonché ai propri sostenitori, famigliari e non, tutti accomunati dalla passione per le motociclette customizzate, preferibilmente Harley Davidson.

Dalla Calabria si è diffuso a livello internazionale, ad oggi conta circa 1750 membri in 54 stati e 2 continenti. A Crotone è nato il primo Chapter denominato “Brvtivm “il quale nel 2021 ha promosso l’iniziativa del babbo Natale in moto donando attrezzature mediche al reparto di neonatologia dell’Ospedale di Crotone. Vista la buona riuscita dell’evento è stato deciso di replicarlo nel 2022 donando materiale didattico e giocattoli ad alcune delle scuole dell’infanzia di Cirò Marina e tante caramelle ai bambini. Le scuole dell’Infanzia che hanno accolto il “Babbo Natale in moto” sono state quelle del Plesso Artino, del Rajani, della Fondazione Siciliani, della Baby Kinder Park.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla raccolta fondi, in parte devoluta dai membri del Chapter Brvtivm e in parte dagli esercenti di Cirò Marina, ed alcuni privati cittadini e militari del Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina.

Il Chapter è composto dal presidente, Christian Laurito e dai membri Giulio Paschino della Questura di Crotone, Caforio Jonny e De Marco Antonio, entrambi appratenti all’Arma dei Carabinieri, della Compagnia di Cirò Marina.

Ad accompagnare i motociclisti sono state le “Mamme Natale” Gloria Di Serio, Caterina Palmieri , Giusy Marino, Emanuela Guagliardito, Letizia Freni. Un vivo ringraziamento è stato fatto a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa allegra, positiva e sociale iniziativa, come il Siap, Polizia di Stato, la Salumeria di Michele, lo Studio Tecnico di Francesco Spataro, la Macelleria di Peppino, il Bari Niagara, il ristorante Bacco Divino, Proshop, Piattelli Giuseppe di Rossano, Coiffeur By Massimo, Scino Service, Zero Zero di Barone, Vincenzo Laurito riparazioni orologi e Ugo Ferraro. Le voci festanti dei bambini sono state la giusta testimonianza della originale e solidale iniziativa.







