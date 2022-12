ADVERTISEMENT

Cirò Marina, quindi tra le protagoniste della maratona di Telethon. Infatti il coordinamento regionale, rappresentato da Raffaele Marasco, ha determinato la scelta di Cirò Marina per la diretta Rai che è partita oggi da piazza Diaz intorno alle 14,30. “Un regalo della Rai e della Fondazione Telethon che ha voluto premiare l’impegno di tutti i volontari calabresi coinvolgendo anche Roberta Morise, artista oramai nota, figlia proprio di Cirò Marina che ha fatto da madrina del collegamento Tantissime le persone che hanno raggiunto la nostra piazza, segno di condivisione della la mission della Fondazione Telethon, dedicando parte del loro tempo alla raccolta fondi da destinare alla ricerca. In primis l’Amministrazione comunale con in testa il Sindaco Sergio Ferrari e la giunta al completo. Ma non solo. In una piazza allestita a festa, oltre al punto di raccolta Telethon, con le uova di cioccolato esposte e offerte in cambio di una piccola donazione, erano presenti rappresentanti del mondo artigianale locale, , dell’enogastronomia, della musica curata dalla Band di Calabria Sona, ma anche con gli studenti dal liceo turistico di Cirò Marina, guidato dalla dirigente Serafina Rita Anania, che ha preparato un caratteristico buffet della tradizione calabrese e immancabile la torta augurale. A fare da mattatrice e condurre la diretta Rai, come dicevamo, la nostra Roberta Morise, oramai volto noto della Tv, che ha presentato l’evento con la sua proverbiale allegria e simpatia, oltre che personalità avvezza al grande schermo. Un momento di visibilità per la nostra cittadina che è stato oggetto anche di un vivace colloquio con Eleonora Daniela, conduttrice ufficiale della maratona che ha detto in collegamento che avrebbe voluto essere in Calabria a Cirò Marina per deliziarsi anch’esse di tanta bontà, affermando “mi viene voglia di essere lì con voi”. Parole alle quali Roberta ha risposto: ““Ti vorrei qui, scoprire che Cirò Marina fa parte dei comuni del cuore di Telethon, mi rende particolarmente orgogliosa” e, dopo aver raccontato di varie prelibatezze, ha presentato il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, giustamente orgoglioso che ha ringraziato la stessa Eleonora Daniele e gli organizzatori della Rai, per averci “restituito in questa occasione la nostra bellissima e brava Roberta” sottolineando come la Comunità di Cirò Marina si sia sempre distinta per la sua solidarietà. Infine, gli abbracci con Roberta, le foto ricordo, la solidarietà hanno preso la scena della piazza per Telethon.