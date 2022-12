Sciarpe, fiori, lacrime: l’omaggio dei tifosi a Mihajlovic

Sciarpe, fiori, lacrime: l’omaggio dei tifosi a MihajlovicQuesta mattina la camera ardente per Sinisa Mihajlovic nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il funerale si celebrerà domani alle 11.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT