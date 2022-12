Si tratta del l’allestimento della quinta edizione della Mostra internazionale che ospiterà 120 presepi provenienti da tutto il mondo. La mostra resterà aperta tutti i giorni, dall’8 dicembre all’8 gennaio. “Sono felice di condividere con voi la mia emozione per la nuova creazione presepiale selezionata tra le opere provenienti da tutto il mondo- ha detto la professoressa Astorino- . Spero che possiate apprezzare la mia idea realizzata con carta di giornale e cera per alimenti. Questa vuole essere un connubio tra passione, devozione ed ecosostenibilità”. Il presepe è realizzato con carta di giornale e cera per alimenti- prosegue l’artista, ogni elemento è stato modellato ponendo l’attenzione al riutilizzo dei materiali usati. In tutto si contano sette personaggi e cinque animali di dimensioni medie comprese fra 5 e 25 cm di altezza. Gli elementi dell’opera sono stati modellati a mano libera senza l’ausilio di attrezzature di ogni genere. I protagonisti, infatti, sono privi di sostegni interni o strutture di supporto. La carta di giornale ritorta e piegata da forma ai personaggi, ai corpi e alle vesti, mentre la cera è stata impiegata per dare maggiore dettagli nei volti. Ogni personaggio è posto su una colonna, la cui altezza è proporzionata all’altezza del personaggio che sorregge in modo da indurre, in ogni caso, il senso della prospettiva. L’opera, su sfondo scuro, appare suggestiva come fosse la rappresentazione di un dipinto fuori dalla sua cornice nell’atto di adorazione intorno a Gesu’ Bambino. A gennaio è prevista la premiazione.







