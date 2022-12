Nonostante le assenze il Real Krimisa parte subito forte e va vicina alla rete al secondo minuto con una bella azione a girare Scigliano-Malena-Mummolo con quest’ultimo che chiude di poco a lato, vantaggio che arriva pochi minuti dopo a seguito di una ripartenza veloce Mummolo-Malena-Mummolo che con un delizioso colpo sotto porta il risultato sullo 0-1. Il pari casalingo arriva subito, schema su punizione e Di Donato trova la rete, appena due minuti ed arriva anche il vantaggio del Giove che, su schema d’angolo si libera Occhiuto e segna. Il Real Krimisa rimane un pò stordita da questo uno due ed il Giove si porta in avanti, ed a seguito di una bella azione corale arriva la terza rete del Giove con Occhiuto che chiude sul secondo palo. I ragazzi di mister Surace non ci stanno e ricominciano a macinare gioco Bastone per Mummolo che cerca e trova sul secondo palo liberissimo De Bertolo G. che a porta libera colpisce il palo. Azione che prelude alla rete infatti un minuto dopo Benevento con le mani lancia lungo su Mummolo che di prima e di tacco cerca il gol strappa applausi, viene però respinto dal portiere, sulla ribattuta ancora Mummolo è lesto a ribadire in rete. Ancora Real Krimisa con Debertolo G. che ruba palla si invola sulla sinistra ma si fa ipnotizzare dal portiere che para. Al 26° ancora Real Krimisa col duo Mummolo Malena ma la conclusione finale e deviata in angolo dal portiere. Sullo scadere ancora su schema da punizione trova la quarta rete il Giove, che chiude il tempo sul 4:2 Prima parte di secondo tempo da dimenticare per il Real Krimisa infatti nei primi quindici minuti il Giove si porta sul 7:2 prima con una ripartenza veloce portata avanti con Occhiuto e Di Donato con quest’ultimo che segna, poco dopo Sacco ruba palla a Bastone (con un evidente fallo non visto dall’arbitro) e va a segnare, il Real Krimisa fa avanzare il portiere Benevento per usarlo da quinto di movimento, ma ne approfitta la squadra di casa e dalla distanza trova la rete del 7:2. A questo punto la squadra si ricompatta e comincia a giocare, ed accorcia con Mummolo che riceve palla in piena area si gira e segna. Appena un minuto e Bruno Lido ristabilisce le distanze riportando a 5 la differenza reti del Match. La squadra cirotana attacca a testa bassa cercando di riequilibrare le sorti del gioco, al minuto 21 De Bertolo S. serve Mummolo che di prima appoggia su Malena per la quarta rete, sempre in avanti i ragazzi di mister Surace che cercano la remuntada infatti al 25° arriva la rete n° 5 ripartenza veloce di Malena passa la palla a Mummolo che di prima cerca sul 2° palo De Bertolo S. che chiude il tapin. Sull’onda dell’entusiasmo arriva due minuti dopo la rete del 6:8 con Mummolo che riceve palla, si accentra e lascia senza scampo il portiere avversario.

Arriva il recupero l’arbitro segnala 2 minuti e subito l’occasione d’oro palla laterale cerca il secondo palo ed il difensore nel tentativo di evitare il possibile gol in scivolata tocca la palla con le mani, rigore e 5° fallo. Sul dischetto si posiziona Mummolo, palla pesante che potrebbe portare a -1 ad un minuto dalla fine e con la scure del sesto fallo sulle spalle della squadra di casa. Parte Mummolo ma il portiere si supera e chiude la porta festeggiando, giustamente come se avesse segnato una rete. La partita in pratica finisce su questa conclusione in quanto nel minuto finale non si sono registrate occasioni da rete. Ultima partita dell’anno solare, anno in cui vi è, sicuramente, da festeggiare la promozione al primo tentativo ed il ritorno in C2 campionato che difenderemo con i denti, ora vi è un mese di riposo dove mister Surace cercherà di recuperare infortunati e minuti di fiato ai suoi ragazzi. Intanto la squadra juniores a chiuso il suo anno con una bella vittoria per 9:2 in trasferta a Morelli, vittoria che la proietta nei piani alti della classifica. I prossimi appuntamenti delle nostre squadre sono le seguenti: la squadra femminile è attesa dalla lunga trasferta di Reggio Calabria contro il Real Arangea Domenica 8 gennaio, la prima squadra maschile ancora in trasferta a Luzzi sabato 14 Gennaio mentre la Juniores Ospitera i pari età del Rovito domenica 15 Gennaio.







